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Военная операция на Украине

Глава Минобороны Италии заявил, что Рим исчерпал почти все возможности для помощи Украине

Комментируя подготовку восьмого пакета военной помощи, Гуидо Крозетто отметил, что "Украина постоянно просит о помощи"

РИМ, 4 октября. /ТАСС/. Италия не располагает неограниченными ресурсами для помощи Украине. С таким заявлением выступил министр обороны республики Гуидо Крозетто.

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"Италия сделала очень много, она сосредоточилась на системах противовоздушной обороны, чтобы остановить атаки на гражданскую и энергетическую инфраструктуру, - сказал он в эфире канала Sky TG24. - Проблема в том, что нет неограниченных ресурсов. И с этой точки зрения Италия сделала почти все, что могла сделать, дополнительных возможностей нет".

Комментируя подготовку очередного, восьмого по счету пакета военной помощи, Крозетто отметил, что "Украина постоянно просит о помощи". "Мы должны проверить, что мы можем предоставить в сравнении с тем, что им требуется", - сказал глава Минобороны, добавив, что пока заявление о подготовке восьмого пакета - это только намерение.

Ранее о подготовке восьмого по счету пакета военной помощи Украине сообщил вице-премьер и глава МИД Антонио Таяни. До сих пор Италия предоставила помощь согласно семи пакетам, причем только один из них был подготовлен нынешним правительством. Хотя перечень поставляемого засекречен, известно, что в последний пакет входил зенитный ракетный комплекс Samp-T. По данным экспертов ВПК, Италия исчерпала запасы оружия, которое может быть передано Украине. 

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