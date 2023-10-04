Президент Ирана назвал неприемлемым присутствие НАТО на Южном Кавказе

Эбрахим Раиси отметил, что это представляет угрозу национальной безопасности стран региона

ТЕГЕРАН, 4 октября. /ТАСС/. Присутствие сил Североатлантического альянса в регионе Южного Кавказа неприемлемо для Ирана. С таким заявлением выступил президент исламской республики Эбрахим Раиси в ходе встреч с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном и представителем президента Азербайджана по особым поручениям Халафом Халафовым.

"Зангезурский коридор является районом присутствия сил НАТО на Южном Кавказе, что представляет угрозу национальной безопасности стран региона. Исламская республика решительно выступает против этого", - приводит слова президента агентство IRNA, отмечая, что Раиси заявил это в ходе переговоров и с Григоряном, и с Халафовым.

Представители Армении и Азербайджана, отмечает агентство, со своей стороны представили главе иранского кабмина подробные отчеты о текущей ситуации в регионе.

Ранее министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян на встрече с главой армянского Совбеза также выразил уверенность в том, что конфликт между Арменией и Азербайджаном должен решаться странами региона без участия внешних игроков, то есть в формате "три плюс три" (Азербайджан, Армения, Грузия - Россия, Турция, Иран).