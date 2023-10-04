В Пентагоне заявили, что ВКС РФ сделали шаги по деэскалации с ВВС США в Сирии

Вашингтон приветствует такое развитие событий, сообщил командующий ВВС Центрального командования Алексус Гринкевич

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Пентагон считает, что ВКС России сделали шаги по деэскалации напряженности с ВВС США в небе над Сирией, в Вашингтоне приветствуют такое развитие событий. Об этом сообщил на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС, командующий ВВС Центрального командования (СЕНТКОМ) США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.

"Российская деятельность [в Сирии] в плане ее темпов остается относительно неизменной. Возможно, даже немножко сократилась. Остается более-менее неизменной. Вероятно, [не претерпела изменений] существенно в статистическом измерении. Они продолжают вылеты в такие точки, как воздушное пространство над [американским] гарнизоном Эт-Танф. Они действительно продолжают перехватывать наши [многоцелевые] беспилотные летательные аппараты MQ-9. Но я бы сказал, что мы видим некоторые благоприятные сдвиги в поведении за последний месяц, являющиеся в общих чертах деэскалационными. В прошлом я бы вам сказал, что меня очень беспокоили российские <...> летательные аппараты, несущие вооружения "воздух - земля" и выполняющие полеты непосредственно над нашими силами. Это [теперь] чрезвычайная редкость, в действительности не происходило на протяжении нескольких недель", - заявил военачальник.

"Они (ВКС России - прим. ТАСС) все еще выполняют полеты в [этом] воздушном пространстве, но не непосредственно над нашими силами. Так что я приветствую этот сдвиг в поведении", - подчеркнул Гринкевич.