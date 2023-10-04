Совет Украина - НАТО в Брюсселе рассмотрел долгосрочную поддержку Киева

Как сообщили в штаб-квартире альянса, заседание прошло на уровне послов

БРЮССЕЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Совет Украина - НАТО (СУН) под председательством замгенсека альянса Мирчи Джоанэ с участием вице-премьера украинского правительства Ольги Стефанишиной рассмотрел в Брюсселе долгосрочную поддержку Киева и претворение в жизнь решений саммита НАТО в Вильнюсе, прошедшего в июле 2023 года, сообщила пресс-служба альянса.

"СУН провел встречу в среду, чтобы подтвердить долгосрочную поддержку Украины и обсудить претворение в жизнь решений саммита в Вильнюсе. Замгенсека НАТО подчеркнул, что безопасность Украины имеет большое значение для НАТО", - говорится в заявлении. Встреча была закрытой, от подходов к прессе по итогам представители альянса воздержались.

Джоанэ также пообещал "предоставлять значительную помощь Украине, в том числе через программу всеобъемлющей поддержки НАТО", и "продолжить работу по достижению полной оперативной совместимости" ВСУ и сил альянса. "Все это означает, что Украина стала к НАТО ближе, чем когда-либо", - заключил он.

Как сообщили в штаб-квартире НАТО, заседание СУН прошло на уровне послов.

Новый формат Совета Украина - НАТО был введен на саммите в Вильнюсе и заменил старую Комиссию НАТО - Украина, что, согласно формулировке альянса, стало важным шагом по сближению Украины и НАТО.