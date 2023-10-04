4 октября, 14:55
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Пашинян назвал три принципа, при соблюдении которых подпишет соглашение с Баку

По словам премьер-министра, Армения и Азербайджан должны признать территориальную целостность друг друга таким образом: территория Армении составляет 29 800 кв. км, а Азербайджана - 86 600 кв. км

ЕРЕВАН, 4 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян озвучил три принципа, в случае соблюдения которых Ереван подпишет соглашение о мире с Баку. Свою позицию он изложил, выступая в парламенте.

"Во-первых, Армения и Азербайджан должны признать территориальную целостность друг друга таким образом: территория Армении составляет 29 800 кв. км, а Азербайджана - 86 600 кв. км. Алма-Атинская декларация [от 1991 года о создании СНГ] должна стать политической основой для делимитации, а затем и демаркации границ. Открытие коммуникаций в регионе будет происходить на принципах суверенитета, юрисдикции, законодательства, равенства и взаимности стран. Если Азербайджан подтвердит свою приверженность этим принципам, можно будет считать, что подписание мирного договора - вопрос обозримой перспективы", - заявил глава правительства. 

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АзербайджанАрменияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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