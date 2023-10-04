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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Пашинян: отказ от Алма-Атинской декларации означает конец независимости Армении

Документ подразумевает признание территорий стран СНГ в тех границах, в которых они были во время СССР

ЕРЕВАН, 4 октября. /ТАСС/. Отказ от Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга, означает отказ от независимости Армении. Об этом на правительственном часе заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Отказ от соглашений в Праге и Алма-Атинской декларации, на которые мы ссылаемся, означает отказ от нашей независимости", - ответил он на вопрос оппозиционного депутата.

6 октября 2022 года в Праге состоялась четырехсторонняя встреча с участием Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, главы Европейского совета Шарля Мишеля и президента Франции Эмманюэля Макрона. По итогам встречи армянский кабмин заявил, что Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, посредством которых обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга.

После данного заявления оппозиция начала обвинять Пашиняна в "сдаче Нагорного Карабаха Азербайджану", поскольку Алма-Атинская декларация подразумевает признание территорий стран СНГ в тех границах, в которых они были во время СССР. Сам глава армянского кабмина в ответ утверждал, что он пошел на этот шаг после того, как понял, что "союзники не намерены помочь Армении отразить военную агрессию Азербайджана". 

Теги:
АзербайджанАрменияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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