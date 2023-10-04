Болгария намерена приобрести американские бронетранспортеры Stryker на $1,376 млрд

Проект договора предусматривает приобретение 198 боевых и вспомогательных машин, в их числе 183 Stryker

СОФИЯ, 4 октября. /ТАСС/. Минобороны Болгарии намерено подписать соглашение и приобрести бронетранспортеры Stryker у США на сумму $1,376 млрд. Об этом на заседании парламентской комиссии по обороне сообщил министр обороны Тодор Тагарев.

"Точная сумма, которую мы заплатим за Stryker, станет известна, когда проект будет завершен, особенно это касается стоимости контракта в левах, так как договор будет в долларах США, а курс плавает. В зависимости от курса это может быть более или менее выгодно в нашей валюте, но сумма в долларах не должна превысить 1,376 млрд", - сообщил министр.

Тагарев уточнил, что первый взнос может быть сделан до конца года, а окончательные выплаты по контракту должны быть проведены в 2027-2028 годах, когда будут получены последние бронетранспортеры, но для начала должен быть подписан и ратифицирован соответствующий договор.

Проект договора предусматривает приобретение 198 боевых и вспомогательных машин, в их числе 183 Stryker, его реализацию одобрило большинство членов парламентской комиссии по обороне. Ранее продажу боевой техники Болгарии одобрили власти США.