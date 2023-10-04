Как заявил замглавы МИД республики по делам Северной Америки Карлос Рон, "Венесуэла внесет хороший вклад в объединение"

СОЧИ, 4 октября. /ТАСС/. Венесуэла рассчитывает присоединиться к БРИКС во вторую волну расширения объединения. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД республики по делам Северной Америки Карлос Рон на полях XX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы рассчитываем, что это произойдет, - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос. - Мы выразили наше намерение присоединиться. Я думаю, что Венесуэла внесет хороший вклад в объединение".

Он подчеркнул, что соответствующий вопрос венесуэльская сторона обсуждает с несколькими членами объединения и получает "хорошую поддержку".

Комментируя перспективы вступления в БРИКС при председательстве России в 2024 году, дипломат уточнил, что "не знает, как будут разворачиваться события", но ожидания позитивные.

Ранее в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что БРИКС планирует согласовать список кандидатов на статус государств-партнеров к предстоящему саммиту в Казани в 2024 году. По его словам, в период российского председательства в БРИКС будет уделяться особое внимание расширению "круга друзей БРИКС", в том числе и в Латинской Америке.