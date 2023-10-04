4 октября, 15:45,
обновлено 4 октября, 16:03

Венесуэла прорабатывает визит главы МИД в Россию

Об этом сообщил замглавы МИД Венесуэлы по делам Северной Америки Карлос Рон

СОЧИ, 4 октября. /ТАСС/. Венесуэла прорабатывает визит министра иностранных дел республики Ивана Хиля Пинто в Россию. Об этом сообщил ТАСС замглавы МИД Венесуэлы по делам Северной Америки Карлос Рон на полях XX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы прорабатываем план его визита", - указал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Наши отношения очень крепкие, и мы ищем любые возможности, чтобы встретиться и обсудить разные темы", - добавил замглавы МИД Венесуэлы.

Ранее председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что вице-президент республики Делси Родригес приедет в РФ, чтобы принять участие в Российской энергетической неделе 11-13 октября и комиссии высокого уровня. Дипломатический источник ранее сообщил ТАСС, что в составе делегации будет в том числе глава венесуэльского МИД. 

Теги:
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