4 октября, 15:56
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Пашинян сообщил, что властям Нагорного Карабаха предлагали встречу с Баку в Болгарии

Однако руководство региона отказалось от переговоров, отметил премьер Армении

ЕРЕВАН, 4 октября. /ТАСС/. Международное сообщество до сентябрьского обострения в Нагорном Карабахе предлагало организовать встречу между представителями непризнанной Нагорно-Карабахской республики и Азербайджана в Софии, однако руководство региона отказалось. Об этом на правительственном часе в парламенте заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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"Да, международное сообщество предложило Нагорному Карабаху встречу в рамках международного механизма в Софии, но почему-то они не поехали. Нагорному Карабаху запретили ехать? Кто запретил?" - заявил он. Армянский премьер не уточнил, когда именно должна была состояться эта встреча, однако дал понять, что до начала военной операции Азербайджана.

По словам Пашиняна, представители Нагорного Карабаха отказались встретиться с азербайджанскими властями по "указу оппозиции Армении". 

Теги:
АрменияБолгарияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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