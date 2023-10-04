Пашинян сообщил, что властям Нагорного Карабаха предлагали встречу с Баку в Болгарии

Однако руководство региона отказалось от переговоров, отметил премьер Армении

ЕРЕВАН, 4 октября. /ТАСС/. Международное сообщество до сентябрьского обострения в Нагорном Карабахе предлагало организовать встречу между представителями непризнанной Нагорно-Карабахской республики и Азербайджана в Софии, однако руководство региона отказалось. Об этом на правительственном часе в парламенте заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Да, международное сообщество предложило Нагорному Карабаху встречу в рамках международного механизма в Софии, но почему-то они не поехали. Нагорному Карабаху запретили ехать? Кто запретил?" - заявил он. Армянский премьер не уточнил, когда именно должна была состояться эта встреча, однако дал понять, что до начала военной операции Азербайджана.

По словам Пашиняна, представители Нагорного Карабаха отказались встретиться с азербайджанскими властями по "указу оппозиции Армении".