В Азербайджане сообщили о первых обращениях на получение гражданства от жителей Карабаха

С такими просьбами обратились 15 человек, говорится в сообщении Государственной миграционной службы и министерства труда и социальной защиты населения республики

БАКУ, 4 октября. /ТАСС/. Государственная миграционная служба (ГМС) Азербайджана получила первые обращения от армянских жителей Карабаха, с просьбами о первичной регистрации для получения гражданства республики обратилось 15 человек. Об этом говорится в совместном сообщении ГМС и министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

"Обратившиеся выразили желание жить в Карабахском экономическом районе, отказаться от гражданства Армении и принять гражданство Азербайджанской Республики", - говорится в сообщении. По данным ведомств, 13 человек обратились напрямую, 2 - через специально созданный портал реинтеграции.

28 сентября власти Азербайджана объявили о начале регистрации армян Карабаха с целью определения их юридического статуса, а также о запуске с этой целью специального портала.