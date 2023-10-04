4 октября, 15:59
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Азербайджане сообщили о первых обращениях на получение гражданства от жителей Карабаха

С такими просьбами обратились 15 человек, говорится в сообщении Государственной миграционной службы и министерства труда и социальной защиты населения республики

БАКУ, 4 октября. /ТАСС/. Государственная миграционная служба (ГМС) Азербайджана получила первые обращения от армянских жителей Карабаха, с просьбами о первичной регистрации для получения гражданства республики обратилось 15 человек. Об этом говорится в совместном сообщении ГМС и министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

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"Обратившиеся выразили желание жить в Карабахском экономическом районе, отказаться от гражданства Армении и принять гражданство Азербайджанской Республики", - говорится в сообщении. По данным ведомств, 13 человек обратились напрямую, 2 - через специально созданный портал реинтеграции.

28 сентября власти Азербайджана объявили о начале регистрации армян Карабаха с целью определения их юридического статуса, а также о запуске с этой целью специального портала. 

Теги:
АзербайджанСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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