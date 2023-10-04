Эксперт: разногласия в парламенте США ослабят поддержку Украины вплоть до 2025 года

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов добавил, что для Украины это "крайне плохая новость"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Смещение республиканца Кевина Маккарти (от штата Калифорния) с должности спикера Палаты представителей Конгресса США парализует законодательную и бюджетную системы Вашингтона вплоть до 2025 года, поддержка Украины в это время будет крайне затруднена и ослаблена. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

"Отставка Кевина Маккарти говорит о том, что Соединенные Штаты погружаются в бюджетно-законодательный паралич как минимум на один год. До избрания следующего спикера в принципе работа Палаты представителей будет заморожена, и мы не знаем, как много времени на это уйдет, потому что Маккарти был избран только с 15-го раза, и в этот раз процесс будет очень сложным. Речь идет даже не о ноябре следующего года, а о январе 2025 года, когда уже соберется новый состав американской Палаты представителей", - уверен аналитик. Он добавил, что для Украины это "крайне плохая новость".

"Паралич Соединенных Штатов для Украины означает как минимум задержку, как максимум, - срыв американской помощи, - продолжил Суслов. - Мы видим, что сейчас уже точно совершенно бюджет на Украину принят не будет. По крайней мере, до того, как будет избран новый спикер. Скорее всего, он не будет принят даже после избрания нового спикера, потому что он будет гораздо больше зависеть от правых республиканцев, которые резко против выделения новых денег на Украину".

Развал коалиции

По словам эксперта, внутренняя дисфункция США на фоне беспрецедентных разногласий в парламенте также означает "крайне плохой сигнал для американских союзников и партнеров".

В этом контексте он обратил внимание, что Берлин принимал решение о поставке своих танков только после того, как соответствующий класс вооружений согласился направить Киеву Вашингтон. "Сейчас по дальнобойным ракетным Taurus та же ситуация, канцлер Германии Олаф Шольц не хочет их отправлять, пока США не объявят о поставке [ракет] ATACMS", - пояснил эксперт.

"Соответственно, ослабление американской линии в силу их внутренней дисфункции приведет к тому, что и европейская коалиция, и вообще западная коалиция может развалиться и по крайней мере действовать менее эффективно", - резюмировал он.

Потеря консенсуса

Таким образом, считает аналитик, отставка Маккарти говорит о том, что "ни демократы, ни правые республиканцы вообще не приемлют никаких компромиссов".

"Демократы на самом деле выстрелили себе в ногу, или даже в живот, потому что, поддержав отставку Маккарти, они заблокировали возможность принятия бюджетов и на поддержку Украины, и в общем для Соединенных Штатов, в чем демократы, по идее, должны быть заинтересованы, потому что в этом заинтересована администрация Байдена", - указал Суслов. Он отметил, что вместо следования собственным стратегическим интересам демократы предпочли "воспользоваться ссорой внутри республиканской партии и внести еще больший раздрай внутри нее".

О смещении Маккарти

Ранее большинство в нижней палате американского законодательного органа проголосовало за смещение Маккарти с поста. Впервые в истории США спикер Палаты представителей был отстранен от должности. Исполнять обязанности спикера, пока конгрессмены не изберут нового, будет Патрик Макгенри (республиканец от штата Северная Каролина).

Инициатором процедуры голосования и автором соответствующей резолюции стал однопартиец Маккарти - конгрессмен Мэтт Гетц (от штата Флорида), представляющий правые круги Республиканской партии США. Причиной стали резкие идеологические противоречия между ним и Маккарти. Гетц и другие республиканцы из нижней палаты Конгресса, придерживающиеся правых и крайне правых взглядов, не простили Маккарти в первую очередь решения пойти на определенный компромисс с демократами для предотвращения прекращения финансирования деятельности федерального правительства в условиях отсутствия утвержденного государственного бюджета на 2024 финансовый год, начавшийся в США 1 октября.