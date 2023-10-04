4 октября, 16:24,
обновлено 4 октября, 16:45

СМИ: лидера АдГ госпитализировали после инцидента на предвыборном мероприятии в Баварии

Информации о его состоянии пока нет

БЕРЛИН, 4 октября. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла был доставлен в больницу после некоего инцидента на предвыборном митинге в Ингольштадте (федеральная земля Бавария) на юге страны. Об этом сообщил портал Focus-online.

В свою очередь, как рассказали агентству DPA в штабе АдГ, речь идет о "преступном инциденте", направленном против Хрупаллы. Информации о состоянии лидера АдГ пока нет. В полиции Ингольштадта сообщили о проведении операции, однако подробностей не привели. 

Теги:
Германия
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