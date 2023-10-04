4 октября, 16:33
Кризис в Сирии

В Пентагоне заявили, что число бойцов ЧВК "Вагнер" в Сирии составляет несколько сотен

Их численность не меняется, отметил командующий ВВС Центрального командования США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Министерство обороны США считает, что в Сирии находятся несколько сотен бойцов российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" и что их численность не меняется. Об этом заявил на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС, командующий ВВС Центрального командования (СЕНТКОМ) США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.

"То, что я вижу, - это относительно стабильную численность сил "Вагнера" в Сирии на протяжении последних нескольких месяцев, включая инцидент с [основателем ЧВК Евгением] Пригожиным <...>", - сказал американский военачальник. На просьбу уточнить, о какой численности идет речь, он ответил: "Несколько сотен [человек]". "Скажу так. Несколько сотен", - повторил Гринкевич.

В зону оперативной ответственности СЕНТКОМ входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка. 

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