4 октября, 16:45

В Болгарии сообщили о распространении в соцсетях фейкового видео с премьером страны

В правительстве республики уточнили, что видео выглядит как обращение к нации, а его цель - якобы предоставить возможность участия в инвестиционной схеме

СОФИЯ, 4 октября. /ТАСС/. Правительственная пресс-служба Болгарии предупредила о распространении в социальных сетях фейкового видео с изображением премьер-министра страны Николая Денкова.

"Измененное видео, в котором использовано лицо и голос премьера Николая Денкова, распространяется в Facebook (запрещена в России, принадлежит признанной в РФ экстремистской корпорации Meta - прим. ТАСС). Оно выглядит как обращение к нации, а целью публикации является желание неправомерно собрать личные данные потребителей, якобы предоставляя возможность участия в инвестиционной схеме. Чтобы придать достоверность, фальшивое видео представлено как часть выпуска новостей", - говорится в сообщении.

Ситуация оценивается властями как киберпреступление, граждан Болгарии призывают не предоставлять личные данные в социальных сетях и при выявлении подобных предложений информировать спецслужбы. 

Теги:
БолгарияДенков, Николай
© Информационное агентство ТАСС
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