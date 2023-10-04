В ООН не стали комментировать передачу США иранских боеприпасов Украине

Киев ранее получил от Вашингтона 1,1 млн патронов калибра 7,62 мм

ООН, 4 октября. /ТАСС/. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать передачу Соединенными Штатами Украине конфискованных у Ирана боеприпасов.

У него спросили, существует ли правовая основа в рамках ООН, позволяющая передавать конфискованное оружие другой стороне. "На данный момент у меня нет данных, основываясь на которых я мог бы ответить на ваш вопрос", - сказал он.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что 2 октября Киев получил от Вашингтона 1,1 млн патронов калибра 7,62 мм. Утверждается, что данные боеприпасы были конфискованы в декабре 2022 года с судна, которое перевозило боеприпасы, направленные Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в Йемен.

Как отмечал телеканал CNN со ссылкой на источники в правительстве США, администрация американского президента Джо Байдена уже несколько месяцев размышляет над тем, как на законных основаниях передать Киеву оружие, которое лежит на складах CENTCOM на Ближнем Востоке, поскольку по требованиям ООН конфискованное оружие должно быть уничтожено или помещено на хранение.