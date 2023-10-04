Сенат США утвердил кандидатуру нового помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии

Им стал экс-координатор санкционной политики Госдепартамента Джеймс О'Брайен

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Сенат Конгресса США утвердил выдвинутую президентом Джо Байденом кандидатуру бывшего координатора санкционной политики Госдепартамента Джеймса О'Брайена на пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты законодательного органа.

Его кандидатуру поддержали 67 сенаторов, 31 законодатель высказался против.

В ближайшее время пройдет церемония приведения О'Брайена к присяге. Он будет курировать, в частности, вопросы, касающиеся отношений с Россией. Пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии до конца марта занимала Карен Донфрид. О ее отставке ранее сообщил руководитель американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен. В последние месяцы и. о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии была Юри Ким.

В 2015-2017 годах (при администрации Барака Обамы) О'Брайен был спецпосланником президента США по вопросам освобождения американских заложников за рубежом. В 1989-2001 годах являлся сначала старшим советником госсекретаря США Мадлен Олбрайт, а затем заместителем начальника отдела политического планирования Госдепартамента США и спецпредставителем американского президента по Балканам.

С апреля 2022 года О'Брайен занимал должность координатора санкционной политики Госдепартамента, на этом посту его, как ожидается, сменит Эрик Вудхаус, кандидатуру которого также должен одобрить Сенат. Как отмечалось в заявлении Белого дома о выдвижении его кандидатуры на пост помощника главы Госдепартамента, О'Брайен изучал русский и французский языки.