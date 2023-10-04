Во Франции спустили на воду первый из трех заказанных Грецией фрегатов Belharra

Корабль имеет водоизмещение 4 500 тонн, длину около 122 м, максимальную скорость 27 узлов

АФИНЫ, 4 октября. /ТАСС/. Первый из трех современных фрегатов проекта Belharra, которые были заказаны ВМС Греции с опцией приобретения еще одного, спущен на воду на военно-морских верфях французского города Лорьян. Об этом сообщил греческий телеканал Skai TV.

На официальной церемонии присутствовали министр национальной обороны Греции Никос Дендиас, его французский коллега Себастьен Лекорню, начальник главного штаба ВМС Греции вице-адмирал Иоаннис Дримусис и другие официальные лица. Дендиас перерезал ленточку с цветами греческого флага, осмотрел палубу и помещения фрегата, где его проинформировали об имеющихся на нем системах вооружения, а также о дальнейшей работе по оборудованию корабля перед его доставкой в Грецию.

Дендиас подчеркнул, что французские фрегаты станут "острием копья греческого военно-морского флота" и будут действовать "как фактор стабильности, мира, а также демонстрации силы в Эгейском море, в Восточном Средиземноморье". Министр национальной обороны упомянул соглашение о стратегическом сотрудничестве между Грецией и Францией. "Мы видим еще один результат этого соглашения", - сказал Дендиас. "Правительство [премьер-министра Греции Кириакоса] Мицотакиса, как и все правительства Греческой Республики, абсолютно решительно настроено защищать территорию своей страны. И позвольте мне объяснить максимально ясно: все, чему угрожают, не может быть демилитаризировано", - подчеркнул глава оборонного ведомства. Турция настаивает на том, чтобы Греция прекратила вооружать свои острова около турецкого побережья.

Фрегат "Кимон" - первый из трех фрегатов проекта Belharra, который получит военно-морской флот Греции в ближайшие годы. Корабль имеет водоизмещение 4 500 тонн, длину около 122 м, максимальную скорость 27 узлов, он оснащен передовыми цифровыми технологиями. Экипаж составит 120 человек. Цифровая защита корабля включает, в частности, интегрированную сенсорную сеть PSIM (Panoramic Sensor Intelligence Module), в которой собраны почти все сенсорные системы военного корабля, усовершенствованный гидролокатор типа CAPTAS-4 и полностью цифровой радар Sea Fire, отмечает телеканал. После фрегата "Кимон", который, как ожидается, будет передан ВМС Греции в 2025 году, планируется построить еще два корабля - "Неархос" и "Формион".

Сотрудничество в военной области

Греция и Франция договорились о дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, включая увеличение числа проводимых учений, производство вооружений и боеприпасов. Помимо строительства во Франции современных фрегатов Belharra, которое идет с опережением графика, Греция также закупила 24 французских истребителя Rafale с современными ракетами, способными наносить удары с большого расстояния. В сентябре 2022 года министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Франция готова оказать поддержку Греции в случае возможной агрессии со стороны Турции. По словам главы французского МИД, в соглашении о стратегическом партнерстве есть статья 21, согласно которой, если обе стороны констатируют наличие вооруженной агрессии против территории одной из них, они окажут друг другу взаимную поддержку.