США полностью поддерживали решение Ельцина штурмовать здание Верховного Совета

Американская общественная исследовательская организация "Архив по национальной безопасности" рассекретила документы, включая стенограмму телефонного разговора 42-го президента США Билла Клинтона с экс-президентом России на следующий день после штурма

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Администрация 42-го президента США Билла Клинтона поддержала решение занимавшего на тот момент пост президента РФ Бориса Ельцина штурмовать здание Верховного Совета РФ в 1993 году. Об этом говорится в рассекреченных документах, обнародованных американской общественной исследовательской организацией "Архив по национальной безопасности" (National Security Archive) при Университете Джорджа Вашингтона.

"Опубликованные сегодня Архивом национальной безопасности рассекреченные документы содержат подробные сведения о полной поддержке действий Ельцина со стороны Америки, включая стенограмму телефонного разговора Клинтона с Ельциным на следующий день [после штурма здания Верховного Совета РФ] и одобрение [его решения], а также записку, в которой госсекретарь США Уоррен Кристофер впоследствии сказал Ельцину, что это было "превосходное управление", - говорится в распространенном пресс-релизе.

В документе приводятся слова занимавшего в 1993-1996 годах пост американского посла в России Томаса Пикеринга, который считает, что "у США не было другого выбора", кроме как поддержать Ельцина". "5 октября, на следующий день после кровопролития, Клинтон позвонил Ельцину и поздравил его с тем, как он справился с ситуацией; о человеческих жертвах он не спрашивал. Еще более решительную поддержку выразил госсекретарь Уоррен Кристофер, посетивший страну в середине октября. Он практически восхвалял Ельцина за его действия во время кризиса. Документы показывают, что администрация Клинтона не видела альтернативы Ельцину и была готова поддержать его несмотря ни на что", - отмечает директор российской программы в архиве Светлана Савранская.

Организация также опубликовала записку для американских дипломатов бывшего британского посла в РФ Родрика Брейтвейта, который "сравнивает борьбу Ельцина и парламента с историческими усилиями английского парламента по ограничению королевской власти, только после которых могли появиться политические партии", добавили в архиве. Брейтвейт также подверг критике "ельцинских реформаторов за неспособность решить проблемы" российской промышленности.

Штурм здания Верховного Совета РФ

3 октября 1993 года в Москве были распущены Съезд народных депутатов и Верховный Совет Российской Федерации, это стало следствием конституционного кризиса, случившегося в России в 1992 году. Возникшие разногласия переросли в вооруженное противостояние двух политических сил: сторонников президента РФ Бориса Ельцина и основной части народных депутатов и членов Верховного Совета РФ.

Поводом для вооруженного столкновения послужил указ президента "О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации", фактически упразднивший деятельность Верховного Совета. Его сторонники захватили здание мэрии на Новом Арбате и попытались штурмовать телецентр "Останкино". На следующий день, 4 октября, по решению Ельцина начался штурм Белого дома, во время которого он был обстрелян из танков. В ходе боевых действий 147 человек были убиты, еще 348 ранены, большинство из них были мирными жителями.

В итоге победу одержали сторонники президента, что означало конец для всей структуры советской власти, существовавшей в стране с 1917 года. Согласно новой конституции, принятой в декабре 1993 года, Россия становилась смешанной республикой с двухпалатным парламентом и сильной президентской властью.