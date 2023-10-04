Bild: Германия не планирует "в обозримом будущем" поставлять ракеты Taurus Украине

По информации издания, Берлин еще не направил Киеву официальный отказ на запрос

БЕРЛИН, 4 октября. /ТАСС/. Правительство Германии не планирует в обозримом будущем поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ и Украины.

По информации издания, Берлин еще не направил Киеву официальный отказ на запрос, однако внутри страны дали понять, что ракеты Taurus поставлены не будут. Таким образом, канцлер ФРГ Олаф Шольц теоретически оставляет этот вариант открытым на будущее, но поставка считается крайне маловероятной, отмечает Bild. В ходе переговоров, как указывает газета, представителям правительства в Киеве дали понять, что Германия одновременно намерена сделать все возможное для дальнейшего усиления противовоздушной обороны и, возможно, поставит большее количество ракет для систем Patriot.

На прошлой неделе, как подчеркивает Bild со ссылкой на участников закрытого заседания комитета Бундестага по иностранным делам, канцлера спросили, почему Франция и Великобритания поставляют крылатые ракеты, а Германия до сих пор нет. На это Шольц ответил, что обе страны "могут сделать что-то, что мы не можем себе позволить, и тем самым вопрос не возникает". В последние недели, как замечает издание, между представителями правительств Великобритании и Германии велись дискуссии, в ходе которых британская сторона хотела убедить ФРГ в целесообразности поставок ракет. В ходе этих переговоров Берлин выразил конкретную обеспокоенность тем, что Украина будет наносить удары по Крымскому мосту ракетами Taurus.

Киев давно просит Берлин передать ракеты Taurus, но канцлер Германии Олаф Шольц до сих пор сдержанно реагировал на призывы украинской стороны. Он неоднократно говорил, что все шаги по вопросам поставок оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном, и отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами. По данным немецких СМИ, Шольц опасается, что Киев будет использовать Taurus для ударов по объектам на российской территории.

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше - до 500 км. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуацию на поле боя.