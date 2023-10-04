Bloomberg: Германия направит Украине дополнительные системы ПВО для защиты экспорта зерна

По данным агентства, Берлин рассчитывает направить Киеву одну дополнительную систему IRIS-T и более 10 зенитных самоходных установок Gepard

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Берлин планирует поставить Киеву дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) для защиты экспорта украинского зерна. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, Германия рассчитывает направить Украине одну дополнительную систему ПВО IRIS-T и более 10 зенитных самоходных установок Gepard. Вооружения должны будут прибыть на Украину до конца этого года и обеспечить прикрытие для грузов, которые направляются с Украины в Румынию, указали собеседники агентства.

Дополнительные единицы IRIS-T, помимо планируемой к поставке до конца года, отправят Киеву позднее, после того как их произведут.