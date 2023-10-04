4 октября, 17:10,
обновлено 4 октября, 17:46
Военная операция на Украине

Bloomberg: Германия направит Украине дополнительные системы ПВО для защиты экспорта зерна

Ракетный комплекс IRIS-T. Michele Tantussi/ Getty Images
Ракетный комплекс IRIS-T
© Michele Tantussi/ Getty Images

По данным агентства, Берлин рассчитывает направить Киеву одну дополнительную систему IRIS-T и более 10 зенитных самоходных установок Gepard

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Берлин планирует поставить Киеву дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) для защиты экспорта украинского зерна. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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По их сведениям, Германия рассчитывает направить Украине одну дополнительную систему ПВО IRIS-T и более 10 зенитных самоходных установок Gepard. Вооружения должны будут прибыть на Украину до конца этого года и обеспечить прикрытие для грузов, которые направляются с Украины в Румынию, указали собеседники агентства.

Дополнительные единицы IRIS-T, помимо планируемой к поставке до конца года, отправят Киеву позднее, после того как их произведут. 

Теги:
УкраинаГерманияРумынияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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