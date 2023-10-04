4 октября, 17:29,
обновлено 4 октября, 17:54
Военная операция на Украине

Байден отказался уточнить, обещал ли Зеленскому поставить ракеты ATACMS

Президент США отметил, что все просьбы украинского лидера были проработаны

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден отказался уточнить, обещал ли он украинскому лидеру Владимиру Зеленскому поставить тактические ракеты ATACMS.

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Военная операция на Украине. Онлайн

Отвечая на вопрос журналистов в Белом доме, обещал ли он президенту Украины во время переговоров предоставить Киеву ATACMS, глава вашингтонской администрации подчеркнул: "Я разговаривал с Зеленским, и все, о чем он просил, мы проработали".

Как сообщил в сентябре помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Байден принял решение, что Вашингтон не будет пока передавать ATACMS Киеву, однако американский лидер рассмотрит возможность таких поставок в будущем.

По словам председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкла Маккола (республиканец от штата Техас), Зеленский просил на состоявшейся в ходе визита в Вашингтон в сентябре встрече с конгрессменами о поставках Киеву прежде всего ATACMS и истребителей-бомбардировщиков F-16. 

Теги:
УкраинаСШАБайден, ДжоЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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