4 октября, 17:40,
обновлено 4 октября, 17:45

МО Турции сообщило об уничтожении 22 объектов Рабочей партии Курдистана в Северном Ираке

По данным ведомства, объекты использовала террористическая организация, на них находились функционеры командного уровня

АНКАРА, 4 октября. /ТАСС/. Военно-воздушные силы (ВВС) Турции нанесли новые удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанных с ней организаций в Северном Ираке. Об этом говорится в заявлении Минобороны Турции.

"В ходе проведенной 4 октября в 19:00 (время совпадает с мск - прим. ТАСС) операции ВВС были нанесены удары по объектам террористов (запрещенной в Турции РПК - прим. ТАСС) в регионах Метина, Гара, Хакурк, Кандиль и Асос на севере Ирака. Уничтожено 22 цели, в том числе укрытия, пещеры, склады. По имеющимся оценкам, эти объекты использовались террористической организацией, на них находились функционеры командного уровня", - сообщило ведомство. 

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