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обновлено 4 октября, 18:20

Трюдо заявил, что в Канаде изучат архивы комиссии по делам нацистов

Высшие государственные должностные лица внимательно изучат этот вопрос, сообщил премьер-министр страны

ОТТАВА, 4 октября. /ТАСС/. Власти Канады изучат архивы комиссии Жюля Дешене, которая в 1986-1987 годах провела расследование в отношении лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений в годы Второй мировой войны. Об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на премьер-министра страны Джастина Трюдо.

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"Высшие государственные должностные лица очень внимательно изучат этот вопрос, в том числе покопаются в архивах", - цитирует телеканал ответ главы правительства на соответствующий вопрос. Других подробностей CBC не привел.

Ранее некоторые еврейские правозащитные организации Канады заявили, что Оттава должна раскрыть больше информации о нацистских преступниках, которые скрываются в стране, с учетом скандала с чествованием украинского нациста в парламенте.

В 1986-1987 годах комиссия Жюля Дешене провела расследование в отношении лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений в годы Второй мировой войны и укрывшихся в Канаде. Большая часть доклада, в том числе списки военных преступников, не была обнародована. По итогам работы комиссии парламент Канады утвердил внесение в уголовных кодекс изменений, позволяющих судам рассматривать дела о военных преступлениях, совершенных за пределами страны. Признанных виновными постановлением суда могут депортировать и лишить канадского гражданства. Однако никто осужден не был. 

Теги:
КанадаТрюдо, Джастин
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