Байден заявил, что сможет найти средства для Украины в обход Конгресса

Никаких дополнительных пояснений президент США не дал

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден считает, что сможет найти средства для оказания дальнейшей помощи Украине даже в том случае, если Конгресс США откажется поддержать такие программы.

"Но есть другие средства, при помощи которых мы, возможно, сумеем изыскать финансирование для этого. Однако я в это вдаваться сейчас не стану", - заявил Байден журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, как долго американская администрация может поддерживать Украину без "дополнительного финансирования". Никаких дополнительных пояснений американский лидер не дал.

Администрация США во главе с президентом-демократом Байденом запросила 10 августа у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который закончился 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву. Кроме того, $8,5 млрд было запрошено на оказание содействия Украине и ряду других стран в сферах экономики и безопасности. Однако некоторые законодатели от Республиканской партии, находящейся в оппозиции, публично отказывается поддержать какие бы то ни было новые инициативы, предусматривающие дальнейшее предоставление Киеву крупной финансовой помощи.