4 октября, 18:16,
обновлено 4 октября, 18:46

Reuters: премьер Ирака планирует встретиться с Путиным в Москве

Мухаммед ас-Судани посетит Россию 10-11 октября

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани посетит Москву 10-11 октября, в ходе визита он планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, 9 октября ас-Судани покинет Ирак. 10 октября он хочет встретиться с Путиным, а на следующий день проведет рабочие встречи.

23 сентября Министерство иностранных дел Ирака информировало о планах ас-Судани прибыть с визитом в российскую столицу "в ближайшие несколько недель". Ведомство уточнило, что в ходе поездки планируется обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества в сферах политики и экономики. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичИракРоссияСудани, Мухаммед, ас-
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация