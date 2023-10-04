На Украине суд арестовал на два месяца подозреваемого в коррупции мэра Сум

Возможно внесение залога в размере почти $82 тыс., сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения мэру Сум Александру Лысенко, подозреваемому в получении взятки, в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога в размере 3 млн гривен (почти $82 тыс.) Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Следственный судья ВАКС избрал меру пресечения Сумскому городскому голове, подозреваемому в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Суд частично удовлетворил ходатайство [прокуратуры] и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3 млн гривен", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В понедельник Лысенко был задержан Службой безопасности Украины (СБУ) по подозрению в вымогательстве денежных средств в размере 2 130 000 гривен ($58 тыс.). По данным следствия, мэр вместе с главой инфраструктурного департамента области вымогал денежные средства у компании, занимающейся переработкой и вывозом бытовых отходов. В противном случае они угрожали созданием искусственных проблем при осуществлении хозяйственной деятельности. Подозреваемых задержали во время получения очередного транша в размере 1 430 000 гривен (более $38 тыс.), отметили в СБУ.

По оценкам экспертов, действия властей Украины, которые преподносятся как "борьба с коррупцией", являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков. Недавно заместитель главы Национального агентства по противодействию коррупции Артем Сытник признал, что в стране замалчиваются факты злоупотреблений, "чтобы не навредить" имиджу государства, а "чиновники этим пользуются". Его заявление прозвучало на следующий день после того, как украинские компании опубликовали обращение, в котором призвали президента остановить накрывшую страну волну беззакония и рейдерских атак.