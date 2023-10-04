Авиация коалиции США за сутки 13 раз нарушила воздушное пространство Сирии

Представитель Центра по примирению враждующих сторон Вадим Кулить подчеркнул, что подобными действиями коалиция во главе с США продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Истребители и беспилотный летательный аппарат MQ-1C международной коалиции во главе с США за сутки 13 раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 13 нарушений четырьмя парами истребителей F-16, парой истребителей Rafale, парой истребителей Typhoon и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C коалиции", - сообщил Кулить.

По его данным, в сентябре со стороны международной коалиции зафиксировано 362 случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

Представитель ЦПВС подчеркнул, что подобными действиями коалиция во главе с США продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.