Байден заявил о необходимости прекратить вражду в политических кругах страны

Президент призвал законодателей после смещения с поста спикера Палаты представителей законодательного органа Кевина Маккарти работать вместе над полноценным бюджетом страны на нынешний финансовый год

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Политические силы в Конгрессе США должны положить конец атмосфере ненависти и сотрудничать в принятии критически важных для государства решений. Об этом заявил президент Джо Байден, выступая перед журналистами в Белом доме.

Он комментировал голосование об отставке спикера Палаты представителей законодательного органа Кевина Маккарти (республиканец от штата Калифорния), а также проект продления финансирования правительства страны, который Конгресс успел принять в субботу всего за пару часов до возможной приостановки работы американского правительства. Как подчеркнул глава государства, США "не могут и не должны снова оказаться" в ситуации, когда приходится в самый последний момент принимать решение, которым можно было заняться раньше. "И мы знаем, что нам нужно делать. Мы должны делать это своевременно. Более всего нам необходимо сменить ядовитую атмосферу в Вашингтоне. У нас есть серьезные разногласия, но нам нужно перестать видеть друг в друге врагов. Нужно разговаривать друг с другом, прислушиваться", - добавил президент-демократ.

Он призвал законодателей после смещения Маккарти с поста спикера работать вместе над полноценным бюджетом страны на нынешний финансовый год (начался 1 октября).

После голосования об отставке спикера Кевина Маккарти Палата представителей ушла на недельный перерыв. Законодатели проголосуют за назначение нового спикера 11 октября. 10 октября представители республиканского большинства проведут закрытую встречу, на которой желающие участвовать в борьбе за третий по значимости в государственной иерархии США пост, смогут выдвинуть свои кандидатуры. До избрания нового спикера Палаты представителей законодатели не смогут проводить голосования по ряду вопросов, например, по поводу бюджета на 2024 финансовый год, однако будут работать с уже начатыми делами. В частности, может быть продолжено расследование оснований для запуска процедуры импичмента в отношении Байдена.

3 октября большинство в нижней палате американского законодательного органа проголосовало за смещение Маккарти с поста. Впервые в истории США спикер Палаты представителей был отстранен от должности. Исполняет обязанности спикера, пока конгрессмены не изберут нового, Патрик Макгенри (республиканец, от штата Северная Каролина).