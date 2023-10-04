В Госдепе заявили, что США намерены сохранить оружейное эмбарго против Ирана

Оно было введено в отношении Ирана резолюцией Совета безопасности ООН 2231

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Вашингтон намерен сохранить ограничения против Тегерана после истечения в октябре 2023 года эмбарго на экспорт ракетных технологий, которое было введено в отношении Ирана резолюцией Совета безопасности ООН 2231. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

"Мы по-прежнему располагаем рядом инструментов, которые позволяют нам противостоять опасным разработкам Ирана и распространению им ракетных технологий и БПЛА. [Резолюция] 2231 не единственный инструмент в нашем распоряжении, у нас есть собственные санкционные полномочия, меры экспортного контроля, двусторонние и многосторонние механизмы", - сказал он.

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси призвал власти США определиться в отношении дальнейшей судьбы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), призванного разрешить конфликт вокруг ядерной программы исламской республики. Раиси назвал выход США из ядерной сделки "вопиющим преступлением" и нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 2231, которая закрепляет условия СВПД. Как подчеркнул Раиси, в военной доктрине Ирана нет места ядерному оружию, поэтому исламская республика не должна подвергаться санкциям за разработку собственной программы развития гражданской ядерной энергетики.

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с исламской республикой Совместный всеобъемлющий план действий, нацеленный на преодоление кризиса вокруг иранской ядерной программы. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Действующий глава американской администрации Джо Байден, представляющий партию демократов, неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.

Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде. 10 ноября 2022 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что очередной раунд переговоров с представителями исламской республики завершился в австрийской столице без какого-либо результата.