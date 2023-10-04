Международный Красный Крест потребовал отставки генсека организации в Белоруссии

Решение приняли в связи с июльской поездкой Дмитрия Шевцова в Донбасс

ЖЕНЕВА, 4 октября. /ТАСС/. Правление Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП) в ультимативной форме потребовало ухода в отставку генерального секретаря Белорусского Красного Креста (БКК) Дмитрия Шевцова в связи с его июльской поездкой в Донбасс. В распространенном в Женеве заявлении оно пригрозило приостановить членство БКК в федерации и прекратить предоставление ему любого нового финансирования, если это требование не будет выполнено до 30 ноября.

Правление МФОКК и КП заявило о поддержке "выводов и рекомендаций комитета по соблюдению правовых норм и посредничеству", который ранее занимался изучением обстоятельств поездки Шевцова в Донбасс. По мнению правления, генсек БКК нарушил "политику добросовестности". В связи с этим ему теперь запрещено "занимать какие-либо руководящие должности в МФОКК и КП до дальнейшего уведомления". Кроме того, правление призвало "освободить Дмитрия Шевцова от занимаемой должности не позднее 30 ноября". Оно призывает также "воздержаться от новых партнерских обязательств в отношении Белорусского Красного Креста, включая финансирование", если его решение не будет выполнено в этот срок.

"Если Белорусский Красный Крест не предпримет необходимых действий для отстранения действующего генерального секретаря, членские права национального общества будут автоматически приостановлены 30 ноября 2023 года, - говорится в заявлении. - После этого любое новое финансирование не будет предоставляться до момента отстранения от должности действующего генерального секретаря". Правление пояснило, что в случае приостановления членских прав БКК "перестанет быть членом МФОКК и КП" и не сможет участвовать в генеральной ассамблее, голосовать или быть избранным на любом уставном совещании федерации.

В Минске 7 сентября состоялось внеочередное заседание XXVI съезда Белорусского Красного Креста, на котором Шевцов был единогласно переизбран на должность генсека, несмотря на то что ранее подвергся критике со стороны ряда государств за поездку в Донецк и Луганск в июле этого года. МФКК и КП опубликовала заявление, в котором утверждалось, что обстоятельства визита компрометируют основополагающие принципы организации. Федерация связалась с Белорусским Красным Крестом, чтобы выразить "серьезную озабоченность и предотвратить любую подобную деятельность в будущем", а также обратилась в комитет по соблюдению правовых норм и посредничеству МФКК и КП для расследования этого случая.