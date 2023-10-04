Папа Римский открыл синод епископов, который определит приоритеты церкви

В работе Генеральной ассамблеи синода католических епископов принимают участие 464 делегата, в том числе светские лица

ВАТИКАН, 4 октября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск дал старт работе Генеральной ассамблеи синода католических епископов, в которой принимают участие 464 делегата, в том числе светские лица. Среди них 365 членов синода, в том числе 54 женщины.

Как отметила газета Avvenire, ранее участие светских лиц, как мужчин, так и женщин, допускалось, но в первый раз они будут участвовать в голосовании при принятии решений.

В своей проповеди на службе с делегатами ассамблеи понтифик отметил, что на синоде "нельзя руководствоваться политическими расчетами и задачами идеологической борьбы". "Мы здесь не на парламентских дебатах и не предлагаем план реформ. Мы собрались, чтобы следовать взгляду Христа", - сказал Франциск, задав линию обсуждениям, по итогам которых должны быть приняты определенные регламенты и определены приоритеты церковной миссии.

Накануне собрания пятеро консервативно настроенных кардиналов задали главе Римско-католической церкви острые вопросы, касающиеся либеральных допущений Франциска. В частности, он разрешил причащать разведенных. Вопросы касались прояснения позиции в отношении однополых пар, которых благословляют в некоторых приходах Германии, и роли женщин в церковной жизни. Понтифик повторил разъяснения, данные два года назад дикастерией доктрины веры о таинстве брака, который может быть только между мужчиной и женщиной, но при этом он отметил важность "пастырского великодушия", которое не позволяет "отталкивать, отказывать и исключать". Ранее Франциск уже говорил, что он не чувствует себя вправе судить людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Ранее на синоде, посвященном Амазонии, уже поднимался вопрос о том, чтобы разрешить совершать службы "умудренным опытом женатым мужчинам", что нарушало, по мнению консерваторов, принцип безбрачия священников. Такая перспектива рассматривалась в связи с катастрофической нехваткой священников в отдаленных районах. Однако в итоге такое положение не прошло в заключительном документе.

Как позитивный сигнал было расценено участие в ассамблее двух епископов из Китая, с которым Франциск стремится сблизить Ватикан. Присутствуют также представители Украины и России. Католическую церковь из РФ, по данным Vatican news, представляет ординарий архиепархии Божьей Матери в Москве, председатель Конференции католических епископов России митрополит Павел Пецци в качестве представителя поместных европейский епископатов, уточняет портал.

Еще одно из новшеств этой ассамблеи - отказ от использования бумаги, всем участникам, работающим по группам, выданы планшеты. Планшет Папы, как положено, белого цвета. Ассамблея продлится до конца месяца.

Продолжение экологической темы

Именно 4 октября, в день святого Франциска, подвижника церкви в XII веке, основателя монашеского ордена, покровителя Италии, в честь которого нынешний Папа взял свое имя, впервые в истории папства, был обнародован новый труд понтифика, апостольское увещевание Laudate Deum ("Славьте Бога"). Этот документ, по сути, является продолжением его энциклики Laudato si’ ("Хвала Тебе"), посвященной проблемам экологии. Эта тема очень близка Франциску, и он неоднократно выступал с призывами остановить глобальное изменение климата, отмечая, что оно ведет к ряду проблем социального толка, конфликтам и голоду. В своем увещевании он уличил "крупные экономические силы" в том, что они "не проявляют интереса" к экологическому кризису, а стремятся лишь к прибыли. Понтифик также считает несправедливой и неоправданной позицией тех, кто отрицает факт глобального потепления, а такие есть, по его словам, и в лоне католической церкви.

"Что касается климата, то связанные с ним феномены останутся надолго, вне зависимости от того, какие события их спровоцировали. Поэтому мы не можем стереть огромный ущерб, который был нанесен планете. Но у нас есть еще время, чтобы не допустить еще более драматические последствия", - написал Франциск, повторив тезисы, что "все связано" и "никто не спасется в одиночку".