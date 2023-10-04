Претендент на пост спикера Палаты представителей Джордан выступил против помощи Киеву

Джим Джордан отметил, что самые серьезные проблемы для американцев - это кризисная ситуация на границе и уличная преступность

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Председатель юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джим Джордан (республиканец от штата Огайо) заявил, что в случае избрания на должность спикера нижней палаты американского законодательного органа он выступит против оказания помощи Украине.

Его спросили, будет ли он способствовать выделению Украине нового пакета помощи, если займет пост спикера. "Я против этого. Я понимаю, что нам нужно будет надлежащим образом разрешить вопрос с ассигнованиями и попытаться сделать это в течение 41 дня. Самые серьезные проблемы для американцев - это кризисная ситуация на границе и уличная преступность", - сказал он в эфире телеканала CNN.

Джордан первым заявил об участии в борьбе за кресло спикера. Он уже направил формальное обращение членам палаты с просьбой поддержать его кандидатуру.

После голосования об отставке спикера Кевина Маккарти Палата представителей ушла на недельный перерыв. Законодатели проголосуют за назначение нового спикера 11 октября. Перед этим, 10 октября, представители республиканского большинства проведут закрытый форум, на котором желающие баллотироваться на должность смогут выдвинуть свои кандидатуры. До избрания нового спикера Палаты представителей законодатели не уполномочены проводить голосования по ряду вопросов, например, по поводу бюджета на 2024 финансовый год, однако могут продолжить вести дела. В частности, может быть продолжено расследование оснований для запуска процедуры импичмента в отношении президента Джо Байдена.

3 октября большинство в нижней палате американского законодательного органа проголосовало за смещение Маккарти с поста. Впервые в истории США спикер Палаты представителей был отстранен от должности. Исполнять обязанности спикера, пока конгрессмены не изберут нового, будет Патрик Макгенри (республиканец, от штата Северная Каролина).