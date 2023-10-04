Бжания: в последнее время отношениям Абхазии и России придан дополнительный импульс

Президент Абхазии отметил, что благодаря совместным усилиям недавно был принят документ, который позволяет гражданам Абхазии приобрести гражданство России в упрощенной форме

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 октября. /ТАСС/. Отношения Абхазии и России в последнее время получили дополнительный импульс в рамках создания единого социально-экономического и оборонного пространства. Об этом заявил президент Абхазии Аслан Бжания в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в среду в Сочи.

"Мы с удовлетворением отмечаем, что в последнее время нашим отношениям придан дополнительный импульс. Идет процесс гармонизации, в рамках гармонизации сделано очень многое, предстоит еще очень многое сделать. Это то, что сближает наши позиции в рамках создания единого социально-экономического и оборонного пространства. Это очень важно, и мы и дальше будем этим заниматься", - сказал Бжания.

Президент Абхазии отметил, что благодаря совместным усилиям недавно был принят документ, который позволяет гражданам Абхазии приобрести гражданство России в упрощенной форме. "Это тоже большой шаг, потому что наши граждане в этом плане настроены очень позитивно. Мы хотим и будем следовать тем договоренностям, которые прописаны в основополагающих документах, хотим участвовать в интеграционных процессах, которые инициируются российской стороной и при участии России, потому что это соответствует коренным интересам Абхазии. Для нас это очень важно, и мы вас за это хотим поблагодарить", - сказал Бжания.