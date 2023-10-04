4 октября, 19:53

Премьер Болгарии заверил канцлера ФРГ, что охрана болгаро-турецкой границы улучшается

Николай Денков отметил, что количество мигрантов, которые преодолевают через Болгарию внешнюю границу ЕС по сравнению с другими маршрутами относительно мало

СОФИЯ, 4 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Николай Денков на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине отметил, что его страна активно работает над укреплением внешних границ ЕС, прежде всего границы с Турцией.

"Вместе с канцлером мы были единодушны, что необходимо сосредоточить внимание на защите внешних границ ЕС, чтобы помочь государствам, которые испытывают максимальное давление. Если мы не успеем затормозить этот поток мигрантов, все возможные варианты их перераспределения [в странах ЕС] не решат этот вопрос, а просто переложат проблемы с одних плеч на другие", - отметил Денков.

Премьер Болгарии дополнил, что охрана болгарской границы с Турцией усиливается. "Сформированы две группы по координации и борьбе с нелегальной миграцией. Граница укрепляется и технически, мы используем камеры и дроны, мы также открыты для любого сотрудничества", - сказал Денков, отметив, что количество мигрантов, которые преодолевают через Болгарию внешнюю границу ЕС по сравнению с другими маршрутами относительно мало. 

Теги:
БолгарияТурцияГерманияШольц, Олаф
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