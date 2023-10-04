ВС США готовы вновь перебросить подкрепление на Ближний Восток при обострении с Ираном

По оценке командующего ВВС Центрального командования Соединенных Штатов генерала-лейтенанта Алексуса Гринкевича, недавняя переброска американского подкрепления, в том числе истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в зону Персидского залива, "имела хорошее воздействие" на якобы имевшиеся у Тегерана деструктивные замыслы

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы вновь направить в зону Персидского залива дополнительные силы и средства в случае обострения напряженности в отношениях с Ираном и выявления предполагаемых угроз с его стороны судоходству в регионе. Об этом сообщил на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС, командующий ВВС Центрального командования (СЕНТКОМ) США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.

"Я бы сказал, что наше усиленное военно-воздушное присутствие, хотя, вероятно, более важно, расширенное присутствие надводных кораблей, в том числе готовой к бою десантной группы, <...> сдержало какие бы то ни было действия Ирана против судоходства. По моему мнению, это сдерживание является временным. Не знаю, как они [иранцы] отреагируют, если увидят изменение в расстановке сил и средств [США в регионе]", - заявил Гринкевич.

"Но мы пытаемся подать следующий сигнал: мы нарастили силы в ответ на конкретную угрозу, это демонстрирует важность региона для США <...>. Если Иран решит в связи с отзывом подкрепления, что у него есть благоприятная возможность, то США совершенно готовы вернуться и вновь осуществить наращивание сил. Надеюсь, они уловили сигнал, будут сдержаны в течение продолжительного времени", - отметил военачальник. По его оценке, недавняя переброска американского подкрепления, в том числе истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в зону Персидского залива, "имела хорошее воздействие" на якобы имевшиеся у Тегерана деструктивные замыслы.

Комментируя ход борьбы в Сирии с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), Гринкевич, по сути, сказал, что эта сеть сейчас не способна предпринимать крупные вылазки. "При статус-кво насчет ИГ можно не волноваться. <...>. Если угодно, мы ногой стоим на ее горле. Они, ИГ в Сирии, не в состоянии предпринимать существенные действия против нас", - подчеркнул генерал-лейтенант.

Вместе с тем он выразил мнение, что со стороны ответвления упомянутой группировки в Афганистане - "Исламское государство в Хорасане" - есть "растущий риск". "Вероятно, у "Исламского государства в Хорасане" есть желание, а иногда возможности осуществлять внешние операции. Мы видели некоторые из них в [Южноазиатском] регионе. Не думаю, что есть угроза [этого рода], выходящая за пределы региона. Но у "Исламского государства в Хорасане" точно есть желание двигаться дальше", - добавил Гринкевич.

В зону оперативной ответственности СЕНТКОМ входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка.