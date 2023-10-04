При стрельбе на пакистано-афганской границе погибли два человека

В их числе 12-летний ребенок

ИСЛАМАБАД, 4 октября. /ТАСС/. Афганский пограничник открыл огонь по группе лиц, пересекавшей КПП "Спин-Болдак - Чаман" на пакистано-афганской границе. Об этом сообщила газета Dawn.

По ее сведениям, пограничник "открыл неспровоцированную и беспорядочную стрельбу" по лицам, следовавшим из Пакистана в Афганистан. В результате инцидента погибли по меньшей мере два человека, в том числе 12-летний ребенок.

Отмечается, что пакистанская сторона обратилась к афганским властям с призывом установить причину произошедшего, задержать преступника и выдать его в Пакистан.

Исламабад ранее принял решение о депортации из страны нелегальных афганских мигрантов. По решению властей, до 1 ноября незаконно проживающие в Пакистане лица должны добровольно вернуться на родину, в противном случае они будут депортированы.