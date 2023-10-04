США объявили о планах поставки Испании ЗРК Patriot на $2,8 млрд

Пентагон заверил, что сделка не отразится негативным образом на боеготовности ВС Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены поставить Испании зенитно-ракетные комплексы Patriot Configuration-3+ на общую сумму порядка $2,8 млрд. Об этом сообщило профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами (ВС) США и других государств, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

Как отмечается в распространенном им письменном заявлении, разрешение на выполнение нынешних договоренностей с Испанией, которое в соответствии с национальным законодательством выдает Госдепартамент США, получено. Американская администрация уже уведомила Конгресс США о принятых ею решениях. У законодательной ветви власти США, которая должна дать окончательное согласие на реализацию новой оружейной сделки, теперь есть 30 дней на ее изучение. Практически все контракты такого рода с ближайшими зарубежными союзниками и партнерами Вашингтона получают одобрение Конгресса.

Согласно изложенной Министерством обороны США информации, речь идет о планах поставки 51 ракеты, 24 пусковых установок, 4 радиолокационных станций AN/MPQ-65, 4 станций AN/MSQ-132 и другого оборудования.

Сделка не отразится негативным образом на боеготовности ВС США, заверяет Пентагон.