По утверждению бывшего госсекретаря Соединенных Штатов, проведение российским руководством и его командой "тайных и открытых операций, направленных на подрыв демократии и склонение политических лидеров на свою сторону, во многом отражает то, как он видит свою роль"

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон считает рост российского влияния в мире заслугой президента РФ Владимира Путина. Такое мнение она высказала в интервью телекомпании PBS.

По утверждению экс-госсекретаря, проведение российским руководством и его командой "тайных и открытых операций, направленных на подрыв демократии и склонение политических лидеров на свою сторону, во многом отражает то, как он видит свою роль". "Поэтому, когда я вижу повторение российских тезисов, которые впервые прозвучали на Russia Today или в выступлениях российских чиновников, я считаю это очком в пользу Путина", - заявила она.

Клинтон также заявила, что российское руководство пребывает "в восторге от разногласий" по вопросу оказания помощи Украине в Когрессе США и якобы "подпитывает их". При этом она выразила уверенность в том, что, несмотря на разногласия, американские законодатели обеспечат продолжение поддержки Украины со стороны США.

Администрация США во главе с президентом-демократом Джо Байденом запросила 10 августа у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который закончился 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву. Кроме того, $8,5 млрд было запрошено на оказание содействия Украине и некоторым другим странам в сферах экономики и безопасности. Однако некоторые законодатели от Республиканской партии, находящейся на текущем этапе в оппозиции, публично отказывается поддержать какие бы то ни было новые инициативы, предусматривающие дальнейшее предоставление Киеву крупной финансовой помощи.