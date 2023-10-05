На евросаммитах в Гранаде обсудят Карабах, миграцию и расширение Евросоюза

По данным источников в институтах ЕС, впервые за последние 19 месяцев Украина не будет главной темой

БРЮССЕЛЬ/МАДРИД, 5 октября. /ТАСС/. Третий по счету саммит так называемого Европейского политического сообщества (ЕПС) пройдет в четверг в Гранаде, которая председательствует до конца года в Совете ЕС. Лидеры 27 стран Евросоюза, 20 стран-партнеров и государств-кандидатов, включая Украину, Турцию, Армению, Азербайджан, Молдавию, Турцию, Украину, государства Балкан, а также самопровозглашенного Косова соберутся вместе, чтобы обсудить, "как сделать Европу более устойчивой, процветающей и геостратегической", сообщили журналистам в Совете ЕС.

6 октября главы государств и правительств Евросоюза проведут неформальный саммит ЕС, на котором намерены рассмотреть стратегическую повестку сообщества на 2024-2029 годы, а также обсудить будущее расширение союза, возможные последствия этого, а главное - необходимые для этого преобразования самого Евросоюза.

Как сообщили источники в институтах ЕС, впервые за последние 19 месяцев Украина не будет главной темой евросаммитов. Помимо проблем расширения, они сосредоточатся на обсуждении нового миграционного кризиса ЕС и конфликта в Нагорном Карабахе.

47 стран

Саммит Европейского политического сообщества пройдет в Гранаде в третий раз и с большим составом участников. Как сообщили в Совете ЕС, во встрече примут участие лидеры 27 стран сообщества, а также Азербайджана, Албании, Андорры, Армении, Боснии и Герцеговины, Великобритании, Грузии, Исландии, непризнанного Косова, Лихтенштейна, Молдавии, Монако, Норвегии, Сан-Марино, Северной Македонии, Сербии, Турции, Украины, Черногории, Швейцарии.

"Основываясь на работе предыдущих встреч Европейского политического сообщества, лидеры обсудят, как сделать Европу более устойчивой, процветающей и геостратегической", - отметили там. Как рассказали журналистам, в рамках ЕПС пройдет несколько тематических сессий, а также множество двухсторонних встреч между лидерами стран-участниц.

Источник в Совете ЕС признал, что основное значение будут иметь именно двусторонние и многосторонние встречи для обсуждения конкретных практических проблем между странами сообщества. Одни из таких переговоров - планировавшаяся пятисторонняя встреча по Карабаху лидеров Армении, Азербайджана, ЕС, Германии и Франции - уже сорвались. Об этом официально объявил Азербайджан, который требовал включить в этот формат Турцию, но получил отказ от Франции.

Первый саммит Европейского политического сообщества - новой политической платформы, созданной Евросоюзом по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона - состоялся в октябре 2022 года в Праге с участием 44 стран. Этот формат изначально создавался Брюсселем как инструмент противодействия России. Как заявил тогда верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, ЕПС должно "послать сигнал России о новом миропорядке без нее".

Стратегическая повестка, расширение и реформы ЕС

Как заявил в письме лидерам 27 стран Евросоюза глава Евросовета Шарль Мишель, главы государств и правительств на неформальном саммите 6 октября в Гранаде определят стратегические приоритеты сообщества на 2024-2029 годы.

Кроме того, по словам Мишеля, лидеры 27 стран ЕС намерены обсудить будущее расширение Евросоюза и его последствия. Глава Евросовета считает важным обдумать будущую динамику союза, политику и процесс принятия решений, чтобы обеспечить дальнейший успех ЕС. "В частности, мы рассмотрим важные вопросы - что мы делаем вместе, как мы принимаем решения, как нам сопоставить наши средства с нашими амбициями", - продолжил Мишель.

Заявление Мишеля, по сути, означает начало процесса реформирования ЕС.

Четыре проблемы расширения

Мишель обозначил три ключевые проблемы, еще одну он не упомянул. Во-первых, это пересмотр системы принятия решений в Совете ЕС, уход от достижения согласия путем компромисса и переход к решениям большинством голосов. Это фактически означает отказ стран сообщества от права вето. Без такого шага Евросоюзу будет сложно добиться расширения в связи с существующими разногласиями между странами ЕС по вопросу приема Украины и Косова. Изменение принципа принятия решений в ЕС может привести к сокращению суверенитета стран - членов ЕС и усилению влияния Еврокомиссии и других евробюрократических структур Брюсселя.

Во-вторых, проблема "соотношения средств и амбиций ЕС". Так Мишель обозначил предстоящее реформирование бюджета ЕС. По просочившимся в СМИ расчетам Еврокомиссии, прием одной только Украины обойдется в €186 млрд. Такая сумма превышает весь нынешний годовой бюджет Евросоюза. Это означает, что ЕС предстоит пересмотреть не только объем, но и структуру своего бюджета, способы его наполнения и распределения средств. В частности, многие страны ЕС, например Польша и страны Прибалтики, из получателей европейских денег превратятся в чистых плательщиков в бюджет ЕС, пишет The Financial Times.

В-третьих, нужно сформулировать, ради чего Евросоюз должен пойти на все эти жертвы. Единственный открытый аргумент, который Брюссель выдвигает в пользу расширения, - во имя торжества демократии, европейских ценностей и прав человека в как можно большем числе стран. По словам дипломатических источников в Брюсселе, единственным аргументом, который обсуждается без камер, является стремление к тому, чтобы "меньше стран досталось России". Лидерам стран ЕС необходимо решить, каким образом представить эти цели европейскому избирателю в начинающемся в 2024 году новом избирательном цикле институтов Евросоюза.

"Европа концентрических кругов"

Четвертая тема реформирования Евросоюза, которую Мишель не упомянул, но которая, пишут СМИ, уже интенсивно обсуждается в Брюсселе и столицах, - это утверждение принципа многоярусного ЕС. Проблема принятия нынешних стран-кандидатов в ЕС в нынешнем виде связана со следующими трудностями - их экономической слабостью, низким уровнем жизни, высоким уровнем коррупции, а главное - совершенно чуждой ЕС политической культуры. Чтобы не откладывать их прием бесконечно, лидеры сообщества в настоящее время обдумывают схему "многоярусной Европы", "Европы разных скоростей" или "концентрических кругов". Новые члены в случае одобрения такой схемы смогут постепенно подключаться к разным программам и политикам ЕС.

Эта модель уже была опробована в 2007 году. Вступившие тогда в сообщество Болгария и Румыния до сих пор не приняты в Шенген. Однако эта ситуация до настоящего времени рассматривалась как исключение, а не как элемент системы.

Другой формой "Европы разных скоростей" является зона единой европейской валюты, евро, в которую входят 20 из 27 стран ЕС. На базе этих примеров и строится концепция будущей "Европы концентрических кругов", в которой новые страны ЕС будут приниматься во внешний круг. С высокой вероятностью, считают эксперты, они будут фактически лишены на долгие годы права голоса при принятии любых решений в рамках сообщества.

Дискуссия об этом только начнется в Гранаде. Сам процесс реформирования ЕС даже в представлениях оптимиста расширения Мишеля продлится как минимум до 2030 года, до которого вступление новых стран в сообщество, по его словам в интервью германским СМИ, нереально.

Андалусская кухня и протесты

Лидеры Европейского политического сообщества, помимо основной программы, смогут посетить известный архитектурно-парковый ансамбль Альгамбра, им также будет предложен ужин из блюд андалусской кухни, на котором будут присутствовать король Испании Филипп VI и его супруга Летисия. Обеспечивать порядок в ходе встреч на высшем уровне будут около 5,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

В преддверии саммитов в Гранаде состоялась акция протеста против их проведения. Манифестация прошла под лозунгом: "Другая Европа возможна". На 5 октября запланировано проведение еще одного митинга противников саммитов.