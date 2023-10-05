Блинкен в шутку допустил, что его выступление пытались прервать "русские друзья"

Таким образом он отреагировал на проводившуюся в Соединенных Штатах общенациональную проверку системы экстренного оповещения

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в шутку допустил, что его выступление в Университете штата Техас пытались прервать "русские друзья". Таким образом он отреагировал на проводившуюся в среду в США общенациональную проверку системы экстренного оповещения.

Во время ответа Блинкена на вопрос, касавшийся ситуации вокруг Украины, в зале прозвучал сигнал тревоги. "Возможно, это наши русские друзья пытаются прервать нас", - сыронизировал Блинкен, чем вызвал смех присутствовавших. По словам госсекретаря США, он "рад, что система оповещения функционирует".

Ранее в среду Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям провело общенациональное тестирование системы экстренного оповещения и системы экстренного беспроводного предупреждения. Населению было предписано не предпринимать никаких действий. Тестирование проводилось с целью обеспечения бесперебойной работы систем экстренного оповещения в случае природных катастроф, терактов и других угроз общественной безопасности.