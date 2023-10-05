Лукашенко подписал закон о приостановке соглашения с Украиной о переселенцах

В пресс-службе нижней палаты белорусского парламента ранее отметили, что закон подготовили в ответ на недружественные действия Украины в отношении Белоруссии

МИНСК, 5 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановке действия соглашения с Украиной о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев и членов их семей. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале республики.

"Приостановить действие Соглашения между Республикой Беларусь и Украиной о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев и членов их семей, подписанного в городе Минске 19 марта 2003 года", - говорится в законе, принятом 19 сентября парламентом страны.

Ранее в пресс-службе нижней палаты белорусского парламента отмечали, что закон подготовлен в ответ на недружественные действия Украины в отношении Белоруссии, выразившиеся в закрытии границы, а также в выходе Украины в одностороннем порядке из некоторых межведомственных и межгосударственных договоров. Закон не окажет негативного воздействия на переезд и интеграцию переселенцев с Украины, а также не ухудшит правовое положение граждан Украины, имеющих вид на жительство в Белоруссии или обращающихся за получением белорусского гражданства, так как все эти вопросы урегулированы национальным законодательством республики.