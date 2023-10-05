Белоруссия ратифицировала соглашение с Ираном о передаче осужденных

Документом предусматривается возможность передачи лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы за совершение преступлений на территории государства вынесения приговора, государству исполнения приговора для отбывания оставшейся части наказания

МИНСК, 5 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Ираном о передаче осужденных для дальнейшего отбывания наказания. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале республики.

"Ратифицировать соглашение между Республикой Беларусь и Исламской Республикой Иран о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания, подписанное в городе Тегеране 13 марта 2023 года", - говорится в законе, принятом 19 сентября парламентом страны.

Соглашением предусматривается возможность передачи осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы за совершение преступлений на территории государства вынесения приговора, государству исполнения приговора для отбывания оставшейся части наказания. Запрос о передаче осужденного может исходить как от государства вынесения приговора, так и от государства исполнения приговора. Основанием для возбуждения процедуры передачи осужденного может служить заявление осужденного, его близких родственников, законного представителя или адвоката.

Передача осужденного будет возможна в случае, если на момент получения запроса неотбытый срок лишения свободы составляет не менее шести месяцев, при этом государство вынесения приговора и государство исполнения приговора согласны на передачу. В исключительных случаях стороны могут согласиться на передачу осужденного, даже если ему остается отбывать наказание менее шести месяцев.

В передаче осужденного может быть отказано, если любая из сторон сочтет, что передача нанесет ущерб суверенитету, безопасности или общественному порядку либо противоречит ее законодательству. Каждая из сторон может в соответствии со своим законодательством принять решение о помиловании, амнистии или смягчении наказания, о чем должна быт уведомлена вторая сторона. Положения соглашения применяются также к лицам, осужденным до вступления соглашения в силу.