Трамп выступил против денежных трат США на Украину, пока Европа не будет платить наравне

Бывший президент Соединенных Штатов задался вопросом, почему нынешний американский лидер Джо Байден не заставляет Европу перечислить Киеву $175 млрд, на которые она отстает от Вашингтона в выплатах

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны прекратить тратить свои средства на поддержку киевских властей до тех пор, пока европейские страны не сравняются с Вашингтоном по средствам, потраченным на финансирование Киева. Такое мнение выразил бывший президент США Дональд Трамп.

"Почему бесчестный [президент США] Джо Байден не заставляет Европу перечислить Украине $175 млрд, на которые она отстает от США в выплатах? Почему мы не настаиваем на равенстве - доллар за доллар? <...> Больше нельзя тратить ни одного доллара, пока Европа не сравняется с теми суммами, которые Америка потратила на защиту Украины", - написал он на странице в социальной сети Truth Social.

Байден 4 октября выразил уверенность в том, что сможет изыскать денежные средства для оказания дальнейшей помощи Украине даже в том случае, если Конгресс США откажется поддержать такие программы, однако отказался от дальнейших пояснений по этому вопросу.

Администрация США во главе с Байденом запросила 10 августа у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который закончился 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву. Кроме того, $8,5 млрд было запрошено на оказание содействия Украине и ряду других стран в сферах экономики и безопасности. Однако несколько законодателей от Республиканской партии, находящейся на текущем этапе в оппозиции, публично отказывается поддержать какие бы то ни было новые инициативы, предусматривающие дальнейшее предоставление Киеву крупной финансовой помощи.