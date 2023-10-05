Япония начнет закупать Tomahawk у США на год раньше запланированного

Согласно плану японской стороны, у Соединенных Штатов может быть закуплено 400 крылатых ракет

ТОКИО, 5 октября. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение начать закупки у США крылатых ракет Tomahawk уже в 2025 году, а не в 2026-м, как планировалось изначально. К договоренности, как сообщило японское общественное телевидение, пришли новый министр обороны Японии Минору Кихара и его американский коллега Ллойд Остин в ходе прошедших в Вашингтоне переговоров.

Согласно плану японской стороны, у США может быть закуплено 400 крылатых ракет. Изначально предполагалось, что все они будут последней модификации Block V, однако главы оборонных ведомств условились, что половина приобретаемых Токио ракет будут более старой модификации Block IV.

"Стратегическое сотрудничество между Японией и США находится на беспрецедентном уровне. И мы еще сильнее укрепим его", - отметил на переговорах Кихара. Остин, в свою очередь, в очередной раз подчеркнул, что договор о безопасности между США и Японией "является нерушимым" и распространяется на все территории, находящиеся под администрированием Японии, включая острова Сенкаку (Дяоюйдао), являющиеся предметом территориального спора между Токио и Пекином.

Правительство Японии намерено уже в 2023 финансовом году заключить контракт на единовременную закупку в США до 400 ракет Tomahawk. Токио ранее просил у Вашингтона согласия на 500 ракет, однако это количество пришлось сократить с учетом американских производственных возможностей. Изначально предполагалось, что в Соединенных Штатах будут закуплены Tomahawk новейшей модификации Block V дальностью более 1 600 км, которые стали поступать в американские ВМС только в 2021 году. Однако Япония сможет получить только 200 таких ракет, остальные будут более старой модификации Block IV. Ожидается, что в ближайшие несколько лет эти крылатые ракеты будут установлены на кораблях ВМС Японии, оснащенных компьютерными системами слежения и наведения Aegis.

Одновременно Токио ведет сейчас модернизацию собственных ракет "Тип-12", их дальность должна превысить 1 000 км. Эти вооружения создаются для мобильных наземных установок, а также для кораблей и самолетов. Кихира отметил, что Япония намеревается активизировать процесс модернизации и производства собственных ракет.