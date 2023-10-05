В США считают необходимым создание инструментов для ответа на угрозы, исходящие от TikTok

По словам министра торговли Джины Раймондо, китайская соцсеть "представляет угрозу в сфере национальной безопасности" США

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Министр торговли США Джина Раймондо считает необходимым создание законных инструментов для отражения угроз в сфере национальной безопасности, исходящих от мобильных приложений, таких как TikTok. Такую позицию она изложила на слушаниях в Сенате Конгресса США.

"Меня часто спрашивают, следует ли нам запретить TikTok. Но проблема куда масштабнее и касается не только TikTok", - отметила министр. По словам Раймондо, китайская соцсеть "представляет угрозу в сфере национальной безопасности" США.

"Но нам нужен всеобъемлющий план обновлений. Сегодня угрозы носят иной характер, нежели 10 лет назад. Поэтому правильно было бы создать подкрепленный законами набор инструментов и выработать всеобъемлющий подход к этим связанным между собой приложениям, которые представляют угрозу для национальной безопасности", - указала глава американского Минторга.

Власти США не раз высказывали опасения в отношении использования китайской социальной сети TikTok. По оценкам американских спецслужб, китайская социальная сеть представляет угрозу национальной безопасности. По версии директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса, китайские власти имеют возможность добиваться получения личных данных американских пользователей TikTok, а также контролировать то, какого рода материалы размещаются в этой социальной сети.

В конце декабря прошлого года президент США Джо Байден утвердил бюджет страны на 2023 финансовый год. В документ было включено в том числе положение о запрете для госслужащих использовать приложение на рабочих устройствах.

Соцсеть TikTok, позволяющая загружать короткие видео, была запущена в 2017 году, ее международная версия - в августе 2018 года. Владелец сети - китайская технологическая компания ByteDance. Число активных пользователей платформы превышает 1 млрд, ее приложение было загружено больше 3 млрд раз.