Сунака раскритиковали за решение отменить многомиллиардный транспортный проект

Критики указывают, что премьер-министр Великобритании принял решение, не проконсультировавшись ни со своим кабинетом, ни с парламентом, ни с местными властями, ни с ключевыми игроками отрасли железнодорожных перевозок

ЛОНДОН, 5 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подвергся резкой критике после того, как объявил о намерении свернуть масштабный план по постройке скоростной железной дороги между Бирмингемом, Манчестером и Лидсом. Выступая в среду на съезде правящей Консервативной партии Великобритании, Сунак пообещал направить высвободившиеся £36 млрд ($43,7 млрд) на реализацию "сотен новых транспортных проектов" по всей стране.

План постройки высокоскоростной железной дороги HS2, которая должна была соединить Лондон с ключевыми городами центральной и северной частей Англии, был предложен еще в 2009 году лейбористским правительством Гордона Брауна и утвержден сменившим его консервативным премьером Дэвидом Кэмероном. Строительство первой ветки HS2 Лондон-Бирмингем стартовало в 2020 году при Борисе Джонсоне и должно завершиться к 2030 году. Вторая фаза плана предполагала строительство двух новых веток, которые должны были связать Бирмингем с Манчестером и Лидсом до 2040 года, однако Сунак объявил, что их строительство будет экономической ошибкой и больше не соответствует интересам жителей региона. Как отметил премьер, крупный транспортный проект стал менее актуален после пандемии COVID-19 и расширения практики удаленной работы, а альтернативные решения принесут стране больше пользы.

Это решение вызвало резко негативную реакцию как со стороны оппозиции, так и многих членов партии тори. Так, Кэмерон заявил, что оно даст весомый аргумент тем, кто говорит, что консерваторы "больше не могут планировать на долгую перспективу, думая о будущем страны, и движутся в неверном направлении". Критики также указывают, что премьер-министр принял свое решение, не проконсультировавшись ни со своим кабинетом, ни с парламентом, ни с местными властями, ни с ключевыми игроками отрасли железнодорожных перевозок. Сунак также рискует обрушить рейтинги партии в Северной Англии, так как проект HS2 был изначально призван помочь сократить экономический разрыв между ней и более благополучным югом страны.

Как отмечают британские политические обозреватели, в преддверии выборов в парламент, которое должны состояться в королевстве до конца 2024 года, Сунак пытается создать себе образ сторонника смелых решений и проводника перемен. В ходе выступления он также пообещал провести коренной пересмотр системы выпускных экзаменов в школах, повысив стандарты образования в стране, а также предложил ежегодно повышать возраст продажи табачных изделий с тем, чтобы в будущем они оказались под полным запретом. Акцент делался и на необходимости бороться с нелегальной миграцией. Ранее Сунак также объявил о том, что отложит сроки достижения некоторых из климатических целей, которые поставило правительство Джонсона, так как жителям королевства будет слишком трудно адаптироваться к новым правилам при неблагоприятной экономической обстановке в стране.

Победа на парламентских выборах будет крайне сложной задачей для тори, которые находятся у власти с 2010 года и серьезно уступают лейбористам в опросах общественного мнения, хотя постепенно сокращают разрыв. Последний опрос, проведенный маркетинговым агентством Opinium показывает, что за правящую партию готовы отдать голоса 29% респондентов, а за главную оппозиционную силу - 39%. В предыдущем опросе Opinium сторонников тори набралось лишь 27%, а лейбористов поддержали 42% опрошенных.