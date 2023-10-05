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Военная операция на Украине

СМИ: Запад осознает потерю Украины и стремится превратить ее в выжженную землю

По мнению обозревателя газеты Myśl Polska Конрада Ренкаса, прикрываясь риторикой об угрозе России и голоде, западные страны хотят получить максимальную прибыль от эксплуатации украинских ресурсов

ТАСС, 5 октября. Западные союзники Украины осознают скорую потерю контроля над ней и намерены превратить ее в выжженную землю до того, как это произойдет. Такое мнение в среду выразил обозреватель газеты Myśl Polska Конрад Ренкас.

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"Похоже, что, предвидя потерю контроль над Украиной, Запад постарается не оставить на ее территории даже выжженной земли", - написал журналист в статье.

Ренкас указал на то, что, прикрываясь риторикой об угрозе России и голоде, западные страны хотят получить максимальную прибыль от эксплуатации ресурсов Украины, что обречет ее на опустынивание. В качестве аналогии он привел выкачивание природных богатств из Украинской ССР немецкими оккупантами во время Второй мировой войны.

Он отметил, что "зерновой шантаж" Киева и стран - сторонников зерновой сделки, как и дипломатический конфликт Украины с Польшей из-за запрета на импорт украинского зерна, служат цели увеличения прибылей тех, кто заинтересован в продолжении вооруженного конфликта.  

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