По мнению обозревателя газеты Myśl Polska Конрада Ренкаса, прикрываясь риторикой об угрозе России и голоде, западные страны хотят получить максимальную прибыль от эксплуатации украинских ресурсов

ТАСС, 5 октября. Западные союзники Украины осознают скорую потерю контроля над ней и намерены превратить ее в выжженную землю до того, как это произойдет. Такое мнение в среду выразил обозреватель газеты Myśl Polska Конрад Ренкас.

"Похоже, что, предвидя потерю контроль над Украиной, Запад постарается не оставить на ее территории даже выжженной земли", - написал журналист в статье.

Ренкас указал на то, что, прикрываясь риторикой об угрозе России и голоде, западные страны хотят получить максимальную прибыль от эксплуатации ресурсов Украины, что обречет ее на опустынивание. В качестве аналогии он привел выкачивание природных богатств из Украинской ССР немецкими оккупантами во время Второй мировой войны.

Он отметил, что "зерновой шантаж" Киева и стран - сторонников зерновой сделки, как и дипломатический конфликт Украины с Польшей из-за запрета на импорт украинского зерна, служат цели увеличения прибылей тех, кто заинтересован в продолжении вооруженного конфликта.