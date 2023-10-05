СМИ: КНДР, вероятно, остановила ядерный реактор в рамках производства плутония

Согласно разведывательным данным Соединенных Штатов и Республики Корея, реактор приостановил работу в конце сентября

СЕУЛ, 5 октября. /ТАСС/. Южнокорейская и американская разведка зафиксировали признаки того, что КНДР приостановила работу реактора мощностью 5 МВт в ядерном центре Йонбён, как предполагается, в рамках процесса по производству оружейного плутония. Об этом сообщила газета "Тона ильбо" со ссылкой на источники.

Согласно разведывательным данным США и Республики Корея, реактор приостановил работу в конце сентября. "Власти США и Южной Кореи полагают, что это может быть признаком переработки [ядерного топлива] для получения оружейного плутония", - сказал газете источник из южнокорейского правительства.

"Тона ильбо" поясняет, что процесс переработки включает в себя остановку реактора на несколько недель, извлечение отработанных топливных стержней и их транспортировку в лабораторию.

"Мы не можем исключать возможность того, что Северная Корея вскоре совершит более серьезную провокацию, такую как ядерное испытание, в попытке поменять ситуацию, если не будет явных технических гарантий в отношении военного спутника, запуск которого провалился дважды в этом году", - считает южнокорейский чиновник.

Сообщение газеты прокомментировали в Министерстве национальной обороны Республики Корея. "Разведки Южной Кореи и США внимательно следят за ситуацией и соответствующей деятельностью", - сказал официальный представитель ведомства Чон Ха Гю.

Как указывает "Тона ильбо", работа этого реактора в Йонбёне была возобновлена в июле 2021 года. По оценкам экспертов, власти КНДР могут получать от 6 до 8 кг оружейного плутония в год с помощью этого реактора. В сентябре Верховное народное собрание КНДР приняло поправки к конституции, которые закрепляют статус ядерных сил и политику их ускоренного развития с целью гарантировать право страны на существование.