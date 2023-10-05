Заместители глав МИД Южной Кореи и Японии встретились впервые за девять лет

Встреча прошла на фоне улучшения двусторонних отношений после того, как в марте южнокорейское правительство обнародовало план решения проблемы компенсаций жертвам принудительного труда

СЕУЛ, 5 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Республики Корея Чан Хо Чжин и его японский коллега Масатака Окано провели переговоры в Сеуле, которые стали первыми в рамках "стратегического диалога" на этом уровне за девять лет. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Как ранее информировало Министерство иностранных дел Республики Корея, стороны планировали обсудить широкий круг вопросов, в том числе двусторонние отношения, региональные и международные проблемы.

Встреча состоялась на фоне улучшения двусторонних отношений после того, как в марте южнокорейское правительство обнародовало план решения проблемы компенсаций жертвам принудительного труда. В том же месяце президент Южной Кореи Юн Сок Ёль посетил Токио, что стало первым визитом в Японию для южнокорейского лидера за 12 лет в рамках двусторонних обменов.

Помимо этого, в четверг японские специалисты приступили к сбросу в океан второй партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1". Как указывает агентство Yonhap, этот вопрос оказал незначительное влияние на двусторонние отношения, поскольку в Сеуле посчитали, что сброс воды не навредит экологии, если произойдет в соответствии с научными принципами.